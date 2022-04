сегодня



Гитара JIMI HENDRIX уйдёт с молотка



Iconic Auctions выставили на продажу гитару JIMI HENDRIX'a 1967 Fender Stratocaster, которая была использована в студии TTG Studios для записи джема “Calling All The Devil’s Children”, ставшего потом “Devil’s Jam” и “Mr. Lost Soul” , а также “Mr. Bad Luck”, впоследствии ставшей “Look Over Yonder”.







