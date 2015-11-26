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Наушники JIMI HENDRIX



V-MODA совместно с наследниками Джими Хендрикса представили новую линейку наушников. Это первый выпуск в новой Artist Series. В линейке будут представлены модели “Peace, Love and Happiness”, “Wisdom” и “Soul”.







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