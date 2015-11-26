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все новости группы
Jimi Hendrix
США
Classic Rock
http://www.jimi-hendrix.com
Myspace:
http://www.myspace.com/jimihendrix
18 ноя 2020
:
Наушники JIMI HENDRIX
12 ноя 2020
:
Две гитары Джими Хендрикса выставлены на аукцион
29 сен 2020
:
Анализ игры JIMI HENDRIX
11 фев 2020
:
Юбилейное издание финального альбома JIMI HENDRIX выйдет весной
28 ноя 2019
:
За постер JIMI HENDRIX назначена награда
22 ноя 2019
:
Фрагмент концертного издания JIMI HENDRIX
27 окт 2019
:
Фрагмент концертного альбома JIMI HENDRIX
9 окт 2019
:
Концертный релиз JIMI HENDRIX выйдет осенью
26 мар 2019
:
Лидер MEGADETH исполняет классику Хендрикса
26 мар 2018
:
Новое видео JIMI HENDRIX
17 мар 2018
:
BUDDY GUY исполнил кавер-версию JIMI HENDRIX
16 фев 2018
:
Новая песня JIMI HENDRIX
10 фев 2018
:
Трейлер нового альбома JIMI HENDRIX
17 янв 2018
:
Новая песня JIMI HENDRIX
7 дек 2017
:
Новый альбом JIMI HENDRIX выйдет в марте
18 апр 2017
:
JOEY RAMONE и JIMI HENDRIX будут увековечены в виде сувенирных фигурок
29 сен 2016
:
Концертный трек JIMI HENDRIX
1 сен 2016
:
Концертный трек JIMI HENDRIX
11 авг 2016
:
Концертный трек JIMI HENDRIX
9 авг 2016
:
Первое шоу JIMI HENDRIX выйдет осенью
23 апр 2016
:
Запущена слот-машина от JIMI HENDRIX'a
16 дек 2015
:
Сигареты с марихуаной под маркой JIMI HENDRIX
10 сен 2015
:
Рукописный вариант текстов JIMI HENDRIX ушел за £35,000
28 авг 2015
:
Концертный трек JIMI HENDRIX'а
20 авг 2015
:
Концертный трек JIMI HENDRIX'а
17 авг 2015
:
Концертный трек JIMI HENDRIX'а
17 мар 2015
:
Композиция CURTIS KNIGHT & THE SQUIRES Featuring JIMI HENDRIX
13 мар 2015
:
Фрагмент нового релиза с участием JIMI HENDRIX
30 дек 2014
:
Биопик о JIMI HENDRIX'e выйдет в январе
21 окт 2013
:
Концертный трек JIMI HENDRIX
25 сен 2013
:
Последнее интервью JIMI HENDRIX
12 сен 2013
:
Новый фильм о JIMI HENDRIX'е выйдет в ноябре
14 мар 2013
:
Новый альбом JIMI HENDRIX попал на второе место чарта Billboard Top 200
20 фев 2013
:
Новая песня JIMI HENDRIX
13 янв 2013
:
Новая песня JIMI HENDRIX
23 ноя 2012
:
Нереализованные песни JIMI HENDRIX'а выйдут в марте
7 ноя 2012
:
Выступление JIMI HENDRIX'a на Woodstock 1969 будет показано в кино
3 май 2012
:
Свыше семи тысяч гитаристов побили мировой рекорд благодаря трибьюту JIMI HENDRIX'y
15 апр 2012
:
PAUL MCCARTNEY записал кавер-версию JIMI HENDRIX'a в честь Джима Маршалла
18 ноя 2010
:
“Classic Rock Presents - Jimi Hendrix: The Guitar Hero” выйдет в декабре
1 ноя 2010
:
Новый сингл JIMI HENDRIX
16 сен 2010
:
Редкая песня JIMI HENDRIX
9 июл 2010
:
JIMI HENDRIX будет включен в зал славы FENDER
18 май 2010
:
В лондонском доме JIMI HENDRIX'а открывается выставка
сегодня
Наушники
JIMI HENDRIX
V-MODA совместно с наследниками Джими Хендрикса представили новую линейку наушников. Это первый выпуск в новой Artist Series. В линейке будут представлены модели “Peace, Love and Happiness”, “Wisdom” и “Soul”.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).