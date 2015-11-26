Болванчик JIMI HENDRIX появится летом

Kollectico в августе этого года выпустит новый китайский болванчик JIMI HENDRIX на основе образа с "Live At Monterey".
«Коллекционные предметы — это форма восхищения любимым исполнителем или интересным человеком, — говорит Джени Хендрикс, президент и главный исполнительный директор компании Experience and Authentic Hendrix. — Они могут даже символизировать особую связь. Мы хотим, чтобы у тех, кто предан Джими, было что-то восхитительное, что добавит жизни в то пространство, где они живут и работают. Компания Kollectico создала великолепную художественную и милую линию, которой мы все можем наслаждаться. Джими был очень жизнерадостным человеком. Это прекрасный способ по достоинству оценить его!»
Toney Moon
Jack of Diamonds
olly71
Toney Moon
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).