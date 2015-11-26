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Jimi Hendrix

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8 июн 2021 : 		 Болванчик JIMI HENDRIX появится летом

5 май 2021 : 		 Гитара и усилитель Джими Хэндрикса выставлены на продажу

13 янв 2021 : 		 Дом JIMI HENDRIX выставлен на продажу

26 ноя 2020 : 		 GIBSON выпустили две гитары в память о Джими Хендриксе

18 ноя 2020 : 		 Наушники JIMI HENDRIX

12 ноя 2020 : 		 Две гитары Джими Хендрикса выставлены на аукцион

29 сен 2020 : 		 Анализ игры JIMI HENDRIX

11 фев 2020 : 		 Юбилейное издание финального альбома JIMI HENDRIX выйдет весной

28 ноя 2019 : 		 За постер JIMI HENDRIX назначена награда

22 ноя 2019 : 		 Фрагмент концертного издания JIMI HENDRIX

27 окт 2019 : 		 Фрагмент концертного альбома JIMI HENDRIX

9 окт 2019 : 		 Концертный релиз JIMI HENDRIX выйдет осенью

26 мар 2019 : 		 Лидер MEGADETH исполняет классику Хендрикса

26 мар 2018 : 		 Новое видео JIMI HENDRIX

17 мар 2018 : 		 BUDDY GUY исполнил кавер-версию JIMI HENDRIX

16 фев 2018 : 		 Новая песня JIMI HENDRIX

10 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома JIMI HENDRIX

17 янв 2018 : 		 Новая песня JIMI HENDRIX

7 дек 2017 : 		 Новый альбом JIMI HENDRIX выйдет в марте

18 апр 2017 : 		 JOEY RAMONE и JIMI HENDRIX будут увековечены в виде сувенирных фигурок

29 сен 2016 : 		 Концертный трек JIMI HENDRIX

1 сен 2016 : 		 Концертный трек JIMI HENDRIX

11 авг 2016 : 		 Концертный трек JIMI HENDRIX

9 авг 2016 : 		 Первое шоу JIMI HENDRIX выйдет осенью

23 апр 2016 : 		 Запущена слот-машина от JIMI HENDRIX'a

16 дек 2015 : 		 Сигареты с марихуаной под маркой JIMI HENDRIX
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Болванчик JIMI HENDRIX появится летом



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Kollectico в августе этого года выпустит новый китайский болванчик JIMI HENDRIX на основе образа с "Live At Monterey".

«Коллекционные предметы — это форма восхищения любимым исполнителем или интересным человеком, — говорит Джени Хендрикс, президент и главный исполнительный директор компании Experience and Authentic Hendrix. — Они могут даже символизировать особую связь. Мы хотим, чтобы у тех, кто предан Джими, было что-то восхитительное, что добавит жизни в то пространство, где они живут и работают. Компания Kollectico создала великолепную художественную и милую линию, которой мы все можем наслаждаться. Джими был очень жизнерадостным человеком. Это прекрасный способ по достоинству оценить его!»

JIMI HENDRIX Live At Monterey Bobblehead Available In August



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Toney Moon


8 июн 2021, 14:14		Дожили. Хендрикса называют болванчиком. Может быть, вы и Моррисона придурком назовёте, а? Ведь всё можно, пластмассовый мир победил.

Jack of Diamonds


8 июн 2021, 14:31		а как назвать? статуя?

olly71


8 июн 2021, 15:21		А если проковырять в нём дырку то оттуда героин посыпиться ?

Toney Moon


8 июн 2021, 16:18		Jack of Diamonds, идол же.


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