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Болванчик JIMI HENDRIX появится летом



Kollectico в августе этого года выпустит новый китайский болванчик JIMI HENDRIX на основе образа с "Live At Monterey".



«Коллекционные предметы — это форма восхищения любимым исполнителем или интересным человеком, — говорит Джени Хендрикс, президент и главный исполнительный директор компании Experience and Authentic Hendrix. — Они могут даже символизировать особую связь. Мы хотим, чтобы у тех, кто предан Джими, было что-то восхитительное, что добавит жизни в то пространство, где они живут и работают. Компания Kollectico создала великолепную художественную и милую линию, которой мы все можем наслаждаться. Джими был очень жизнерадостным человеком. Это прекрасный способ по достоинству оценить его!»







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