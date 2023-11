сегодня



Гитарист TRIUMPH о концерте Джими Хендрикса



Greg Prato с Ultimate-Guitar.com:



Общаясь несколько лет назад с Rik'ом Emmett'ом по поводу книги, над которой я работал — "Avatar Of The Electric Guitar: The Genius Of Jimi Hendrix" — я предполагал, что разговор пойдет исключительно о том, что вокалист/гитарист Triumph думает об игре гитарной легенды. Но потом я узнал, что ему действительно посчастливилось увидеть Джими вживую на концерте (вероятно, это было выступление на Канадской национальной выставке в Торонто 24 февраля 1968 года).



Итак, недавно я брал у него интервью на разные темы (в том числе на тему его новой автобиографии "Lay It On The Line: A Backstage Pass To Rock Star Adventure, Conflict And Triumph"), мне было интересно узнать, готов ли он вернуться к вышеупомянутой теме и раскрыть ее по-новому. И действительно, он согласился - и был непоколебимо честен в своих оценках:



«Ну, я не из тех, кто склонен к гиперболам. В те разы, когда я его видел, он, возможно... Было много наркотиков. [Смеется] И на концертах он имел много проблем с тем, чтобы держать свою гитару нормально отстроенной. У него бывали моменты, которые превосходили все ожидания — потому что он был Джими Хендриксом. И он уже осознал, что является таким великим человеком. Но мы говорим о 1967/1968 годах. Парни не думали о сет-листе, типа: "Окей, мы составим сет-лист". Парни просто бродили, настраивались на сцене, а он заканчивал песню, в которой часто использовал рычаг, так что в итоге его гитара расстраивалась. Это был не тот мир, когда ребята понимали: "Хорошо. Настроим струну вверх по тональности, немного подтянем ее, когда она будет проходить через гайку и под фиксатором на пути к колку". Он настраивал, начиная сверху и спускаясь вниз».







