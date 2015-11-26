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Jimi Hendrix

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29 сен 2020 : 		 Анализ игры JIMI HENDRIX

11 фев 2020 : 		 Юбилейное издание финального альбома JIMI HENDRIX выйдет весной

28 ноя 2019 : 		 За постер JIMI HENDRIX назначена награда

22 ноя 2019 : 		 Фрагмент концертного издания JIMI HENDRIX

27 окт 2019 : 		 Фрагмент концертного альбома JIMI HENDRIX

9 окт 2019 : 		 Концертный релиз JIMI HENDRIX выйдет осенью

26 мар 2019 : 		 Лидер MEGADETH исполняет классику Хендрикса

26 мар 2018 : 		 Новое видео JIMI HENDRIX

17 мар 2018 : 		 BUDDY GUY исполнил кавер-версию JIMI HENDRIX

16 фев 2018 : 		 Новая песня JIMI HENDRIX

10 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома JIMI HENDRIX

17 янв 2018 : 		 Новая песня JIMI HENDRIX

7 дек 2017 : 		 Новый альбом JIMI HENDRIX выйдет в марте

18 апр 2017 : 		 JOEY RAMONE и JIMI HENDRIX будут увековечены в виде сувенирных фигурок

29 сен 2016 : 		 Концертный трек JIMI HENDRIX

1 сен 2016 : 		 Концертный трек JIMI HENDRIX

11 авг 2016 : 		 Концертный трек JIMI HENDRIX

9 авг 2016 : 		 Первое шоу JIMI HENDRIX выйдет осенью

23 апр 2016 : 		 Запущена слот-машина от JIMI HENDRIX'a

16 дек 2015 : 		 Сигареты с марихуаной под маркой JIMI HENDRIX

10 сен 2015 : 		 Рукописный вариант текстов JIMI HENDRIX ушел за £35,000

28 авг 2015 : 		 Концертный трек JIMI HENDRIX'а

20 авг 2015 : 		 Концертный трек JIMI HENDRIX'а

17 авг 2015 : 		 Концертный трек JIMI HENDRIX'а

17 мар 2015 : 		 Композиция CURTIS KNIGHT & THE SQUIRES Featuring JIMI HENDRIX

13 мар 2015 : 		 Фрагмент нового релиза с участием JIMI HENDRIX
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|||| сегодня

Анализ игры JIMI HENDRIX



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Guitar Interactive Magazine опубликовали видео, в котором анализируют игру JIMI HENDRIX'а и то, какое влияние он оказал на сцену.

JIMI HENDRIX - Playing Style Analysis / Performance Video Posted



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Thrashcrow


29 сен 2020, 09:36		Лоза вроде уже всё сказал...


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