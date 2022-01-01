Новый альбом FLOGGING MOLLY выйдет осенью

FLOGGING MOLLY выпустят новую работу, получившую название "Anthem", девятого сентября на Rise Records.
Dave King: «В этой записи мы вернулись к основам так, как вряд ли смогли бы сделать, если бы не играли вместе более 20 лет. Я думаю, что возвращение в Чикаго и запись альбома со Steve'ом сделали этот процесс очень весёлым, и я уверен, что вы сами услышите это на пластинке. Для FLOGGING MOLLY собираться вместе и исполнять новые песни — это неизменная цель, и сейчас мы просто в предвкушении того, как начнём исполнять эти песни вживую и подарим нашим поклонникам совершенно новую эру FLOGGING MOLLY».
Трек-лист:
These Times Have Got Me Drinking
A Song of Liberty
Life Begins And Ends (But Never Fails)
No Last Goodbyes
The Croppy Boy ’98
This Road Of Mine
(Try) Keep The Man Down
Now Is The Time
Lead The Way
These Are The Days
The Parting Wave
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