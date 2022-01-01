Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 41
*Профессиональное видео с выступления SODOM 32
*Клип EUROPE набрал миллиард 25
*Гитарист METALLICA дал петуха 24
*Старый член вернулся в MEGADETH 23
*JUDAS PRIEST открыли европейский тур 13
*Новый альбом STRATOVARIUS выйдет осенью 11
*Видео с выступления IRON MAIDEN 9
*Новое видео STRATOVARIUS 8
*EVANESCENCE дебютировали в новом составе 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 41
*Профессиональное видео с выступления SODOM 32
*Клип EUROPE набрал миллиард 25
*Гитарист METALLICA дал петуха 24
*Старый член вернулся в MEGADETH 23
[= ||| все новости группы



*

Flogging Molly

*
| - |

|||| сегодня

Новый альбом FLOGGING MOLLY выйдет осенью



zoom
FLOGGING MOLLY выпустят новую работу, получившую название "Anthem", девятого сентября на Rise Records.

Dave King: «В этой записи мы вернулись к основам так, как вряд ли смогли бы сделать, если бы не играли вместе более 20 лет. Я думаю, что возвращение в Чикаго и запись альбома со Steve'ом сделали этот процесс очень весёлым, и я уверен, что вы сами услышите это на пластинке. Для FLOGGING MOLLY собираться вместе и исполнять новые песни — это неизменная цель, и сейчас мы просто в предвкушении того, как начнём исполнять эти песни вживую и подарим нашим поклонникам совершенно новую эру FLOGGING MOLLY».

Трек-лист:

These Times Have Got Me Drinking
A Song of Liberty
Life Begins And Ends (But Never Fails)
No Last Goodbyes
The Croppy Boy ’98
This Road Of Mine
(Try) Keep The Man Down
Now Is The Time
Lead The Way
These Are The Days
The Parting Wave




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 149

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом