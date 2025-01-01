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У вокалиста FLOGGING MOLLY проблемы со здоровьем
FLOGGING MOLLY опубликовали следующее сообщение:
«Нашей семье, друзьям и поклонникам,
Наш бесстрашный лидер, неподражаемый Dave King, в настоящее время борется с очень серьезным заболеванием. В данный момент Dave и Bridget просят всех уважать их частную жизнь, мы будем делиться информацией по мере возможности. Любые добрые мысли или молитвы, которые вы можете послать в адрес Dave'а, он и мы будем вам очень признательны.
К сожалению, Flogging Molly не смогут выступить с концертами в 2025 году. До круиза Salty Dog Cruise осталось 12 дней, и судно отправится в плавание, как и планировалось, с 18 группами и членами Flogging Molly на борту, чтобы отметить круиз, сообщество и нашего капитана, Dave'a King'a!
Ваши, Flogging Molly».
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