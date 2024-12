10 дек 2024



Вокалист FLOGGING MOLLY: «Brian May сказал мне, что Фредди Меркьюри был моим большим поклонником»



После того как «Фаст» Эдди Кларк покинул Motörhead в 1982 году во время тура "Iron Fist", он объединился с барабанщиком Humble Pie Jerry Shirley и новым вокалистом из Дублина по имени Dave King. Образовалась группа Fastway, и её дебютный альбом разошёлся на ура, попав в Топ-40 в США, чего Motörhead никогда не достигали. По сей день это один из лучших дебютных альбомов в истории хард-рока/металла 1983 года. Голос King'a звучал на таких классических композициях, как "Easy Livin'", "Say What You Will", "Feel Me, Touch Me (Do Anything You Want)" и эпической "We Become One". Fastway разошлись после трёх альбомов (включая "All Fired Up" 1984 года и "Waiting For The Roar" 1986 года) и саундтрека "Trick Or Treat" в 1986 году. После проекта Katmandu Кинг создал группу Flogging Molly, а остальное уже история.



Где вы были, когда умер «Фаст» Эдди? Потерять всех оригинальных участников Motörhead было трагедией.



«Филти жил со мной в Лос-Анджелесе. Он останавливался в моей квартире. У Эдди были проблемы со здоровьем, но я не знал, что он болен. Я был в середине тура по Европе, в сезон фестивалей, когда узнал, что он скончался. Мы с Эдди не общались несколько лет. Это было грустно, но между нами было много разногласий».



Вы были фанатом Motörhead, когда вас наняли?



«Я увидел Motörhead за три недели до его ухода».



Хотя я был слишком молод, чтобы присутствовать на концерте, последнее выступление Эдди с Motörhead состоялось в рамках тура "Iron Fist" на CNE в Торонто в 1982 году. Именно тогда группа распалась.



«Он был очень расстроен тем, что они сделали с Венди О' Уильямс из The Plasmatics. Эдди был очень расстроен. У меня есть отличная история на этот счёт. Я был в пабе "Prince Of Wales" в Лондоне. И многие известные люди там выпивали. Джо Страммер был там завсегдатаем. Лемми тоже. Они наняли моего друга, чтобы он помог мне освоиться. Они наняли его, чтобы у меня всё было хорошо. Потому что для меня это был совершенно новый мир. Мне было 18 лет, я ничего не понимали, и вот мы в пабе "Prince Of Wales", мой друг подошёл поговорить с Лемми и спросил его: "Как ты думаешь, ты когда-нибудь воссоединишься с Эдди?" Он ответил "Нет" и показал на меня. Я сидел за пинбольным автоматом, а Лемми указал на меня и сказал: "Из-за него"».



Вы поладили с Лемми?



«С Лемми всё было хорошо, Лемми был великолепен. Он был просто гением. Ему было всё по барабану. Он правил своим миром. Flogging Molly несколько раз гастролировали с Motörhead, и он всегда был очень умным, интеллигентным человеком. В его компании было здорово. Они с Эдди нормально общались после его ухода из Motörhead».



Какая пластинка Motörhead была вашей любимой?



«Я любитель концертных альбомов. "No Sleep 'Til Hammersmith" был моим любимым альбомом. А ещё концертный альбом UFO. Мне очень нравились концертные альбомы. Думаю, именно поэтому Flogging Molly — концертная группа, я люблю живую музыку».



Где бы вы хотели записать свой концертный альбом?



«У нас есть план на этот счёт».



Поговорим о плане?



«Нет, я пока не могу говорить о плане, но он у нас в работе, и это будет нечто особенное. Надеюсь, всё получится так, как я это себе представляю. Потому что я думаю, что это важно, во всяком случае для нас это будет важная запись. Наш следующий альбом будет концертным. Особенно после выступления на этих металл-фестивалях. Ты ощущаешь эту энергию и скучаешь по ней. Товарищество, взгляд на аудиторию, море людей — это поднимает настроение».



Последний вопрос. Кого вы считаете рок-звездой?



«Наверное, Фредди Меркьюри (показывает татуировку на пальце). Он принёс много радости. Первые несколько альбомов Queen просто офигенны. И он сделал мне один из величайших комплиментов, которые мне когда-либо делали. Он сказал, что ненавидит меня. А я спросил, почему он меня ненавидит. Потому что он слышал, как я пою на первом альбоме Fastway. Он сказал это в шутку. Потому что он слышал, как я пою. Я знал остальных участников группы. Я встречался с Brian'ом и Roger'ом. Brian May сказал мне, что Фредди был моим большим поклонником».



Как вы думаете, какой момент был вашим пиком в Fastway?



«О чёрт. Не знаю, может быть, "We Become One". "All Fired Up" тоже хороший момент, потому что я просто импровизирую. Eddie Kramer, который продюсировал эту пластинку, сказал: "Ты не сможешь превзойти первый дубль"».







