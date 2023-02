сегодня



Новая песня FLOGGING MOLLY



"Til The Anarchy's Restored", новая песня FLOGGING MOLLY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Til The Anarchy’s Restored", выход которого намечен на десятое марта.



Трек-лист:



1. ‘Til The Anarchy’s Restored

2. Drunken Lullabies (Live from Electrical Audio)

3. What’s Left of the Flag (Live from Electrical Audio)







