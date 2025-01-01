сегодня



У вокалиста FLOGGING MOLLY все не очень



Жена вокалиста FLOGGING MOLLY опубликовали следующее сообщение:



«Привет всем, я давно хотела обратиться к вам, но сначала нужно было дождаться, пока мы благополучно выберемся из затруднительного положения.



24 января у Dave'a произошло кровоизлияние в мозг, и он перенес две последующие операции, чтобы спасти его жизнь. Затем он провел две недели в коме, после чего последовали различные этапы лечения и восстановления. 28 февраля ему была сделана еще одна операция, и теперь я уверен, что мы находимся по другую сторону от случившегося.



Сейчас он вступает в следующую фазу своего восстановления и хочет только одного — снова играть музыку. Дальнейший путь неясен, но мы, как всегда, будем идти вперед и надеемся увидеть всех вас в ближайшем будущем.



Я хотела бы поблагодарить нейрохирурга господина Кирона Суини и его замечательную команду в больнице Beaumont в Дублине. Спасибо вам. Спасибо, что спасли жизнь моему мужу.



Спасибо всем медсестрам и персоналу отделений Святой Бригиды и Ричмонда. Ваш исключительный уровень заботы также стал залогом того, что он сейчас находится там, где находится.



Друзьям и членам семьи, чья поддержка была неизменной на протяжении всего этого испытания, сердечное спасибо.



Отдельное спасибо всем, кто присылал пожелания и слова поддержки.



Пожалуйста, заботьтесь друг о друге и говорите своим близким, что вы их любите. Жизнь может измениться в одно мгновение.



До новых встреч, Бриджет» http://www.floggingmolly.com/





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