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Flogging Molly

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У вокалиста FLOGGING MOLLY все не очень



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Жена вокалиста FLOGGING MOLLY опубликовали следующее сообщение:

«Привет всем, я давно хотела обратиться к вам, но сначала нужно было дождаться, пока мы благополучно выберемся из затруднительного положения.

24 января у Dave'a произошло кровоизлияние в мозг, и он перенес две последующие операции, чтобы спасти его жизнь. Затем он провел две недели в коме, после чего последовали различные этапы лечения и восстановления. 28 февраля ему была сделана еще одна операция, и теперь я уверен, что мы находимся по другую сторону от случившегося.

Сейчас он вступает в следующую фазу своего восстановления и хочет только одного — снова играть музыку. Дальнейший путь неясен, но мы, как всегда, будем идти вперед и надеемся увидеть всех вас в ближайшем будущем.

Я хотела бы поблагодарить нейрохирурга господина Кирона Суини и его замечательную команду в больнице Beaumont в Дублине. Спасибо вам. Спасибо, что спасли жизнь моему мужу.

Спасибо всем медсестрам и персоналу отделений Святой Бригиды и Ричмонда. Ваш исключительный уровень заботы также стал залогом того, что он сейчас находится там, где находится.

Друзьям и членам семьи, чья поддержка была неизменной на протяжении всего этого испытания, сердечное спасибо.

Отдельное спасибо всем, кто присылал пожелания и слова поддержки.

Пожалуйста, заботьтесь друг о друге и говорите своим близким, что вы их любите. Жизнь может измениться в одно мгновение.

До новых встреч, Бриджет»



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