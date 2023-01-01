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*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
*Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества матери... 13
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*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 58
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 49
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 25
*DAVE MUSTAINE: «KIRK оказал мне честь, попытавшись сыграть м... 16
*У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ 16
[= ||| все новости группы



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Flogging Molly

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|||| сегодня

Профессиональное видео полного выступления FLOGGING MOLLY



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Профессиональное видео полного выступления FLOGGING MOLLY, которое состоялось в рамках фестиваля Hellfest, доступно для просмотра ниже.




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