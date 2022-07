6 июл 2022



Новое видео PARKWAY DRIVE



"The Greatest Fear", новое видео группы PARKWAY DRIVE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Darker Still", выходящего девятого сентября на Epitaph.



Трек-лист:



01. Ground Zero

02. Like Napalm

03. Glitch

04. The Greatest Fear

05. Darker Still

06. Imperial Heretic

07. If A God Can Bleed

08. Soul Bleach

09. Stranger

10. Land Of The Lost

11. From The Heart Of The Darkness







+0 -1



просмотров: 527