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Вокалист PARKWAY DRIVE: «Мы не думали, что протянем и год, а прошло уже 20»



Winston McCall в рамках недавней беседы с The Aquarian Weekly рассказал, зачем группа брала полугодовой перерыв:



«По сути, 20 лет работы в группе дали о себе знать, и я не хочу сказать, что мы занимались этим 20 лет и устали. Это был тот случай, когда ты начинаешь что-то в 21 год, — а в случае нашего барабанщика в 16 лет — и делаешь что-то в течение 20 лет, и ты не находишь времени, чтобы развиваться как личность. Вы просто пытаетесь выжить в этой перемалывающей машине, которой является музыкальная индустрия. В результате выживания у тебя появляются довольно токсичные привычки, которые перерастают в дисфункцию, обиду и кучу всего, с чем мы никогда не справлялись как друзья.



Мы справлялись со всем, чтобы группа работала, но мы никогда не справлялись с личными проблемами только ради продолжения существования группы... Потому что ты ощущаешь, что должен поддерживать взаимоотношения. Если всё это остановится, ты не сможешь начать всё сначала. Доходило до того, что все в группе любили группу, но не хотели находиться рядом с участниками группы. Это непрерывный процесс, по сути навёрстывание 20 лет эмоционального роста, и отсутствие эмоционального роста, которое привело к такому состоянию всех нас».



На вопрос, испытывает ли он сейчас новое чувство актуальности и товарищества, он ответил:



«На 100 %. Я чувствую, что нахожусь в лучшем месте, и все остальные говорят мне то же самое, что очень приятно. Это позволило установить связь и воссоединиться с моими друзьями в группе, чего у меня никогда не было раньше. Вместо того чтобы быть на пересечении путей и точек соприкосновения и отсутствия взаимопонимания, как только все оказались на одной волне и смогли обеспечить всем поддержку и общую цель, импульс стал ещё сильнее, что на самом деле просто здорово. Я рад, что мы сделали перерыв, и я очень рад, что могу снова вернуться с новой и улучшенной энергетикой. Возможность восстановить энергию спустя 20 лет — это очень круто, потому что, честно говоря, когда мы начинали, мы не думали, что группа проживёт один год, не говоря уже о 20!»







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