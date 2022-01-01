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Новости
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 20
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
*Новое видео OZZY OSBOURNE 13
*TOMMY LEE на OnlyFans 13
*Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения» 13
*Умер гитарист SOILWORK 11
*Бывший басист METALLICA: «Да какой Dave самец, такое себе...... 10
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*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 20
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
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Parkway Drive

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18 сен 2022 : 		 Новый альбом PARKWAY DRIVE доступен для прослушивания

12 сен 2022 : 		 Новая песня PARKWAY DRIVE

23 авг 2022 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

6 июл 2022 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

7 июн 2022 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

28 май 2020 : 		 PARKWAY DRIVE начали работу над новым материалом

24 янв 2020 : 		 PARKWAY DRIVE выпустят саундтрек к документальному фильму

13 янв 2020 : 		 PARKWAY DRIVE пожертвовали более 30000 долларов на борьбу с пожарами

30 апр 2018 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

14 мар 2018 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

28 фев 2018 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

11 июл 2016 : 		 Новая песня PARKWAY DRIVE

22 сен 2015 : 		 Новый альбом PARKWAY DRIVE доступен для прослушивания

25 авг 2015 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

8 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления PARKWAY DRIVE

14 май 2013 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

9 дек 2012 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

13 ноя 2012 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

17 окт 2012 : 		 Новая песня PARKWAY DRIVE

26 сен 2012 : 		 Детали нового альбома PARKWAY DRIVE

11 сен 2012 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

9 сен 2012 : 		 Новая песня PARKWAY DRIVE

19 авг 2012 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

17 июл 2012 : 		 Новый DVD PARKWAY DRIVE доступен для просмотра

12 июл 2012 : 		 PARKWAY DRIVE приступили к записи

4 июл 2012 : 		 Трейлер нового DVD PARKWAY DRIVE
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Новый альбом PARKWAY DRIVE доступен для прослушивания



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"Darker Still", новый альбом PARKWAY DRIVE, доступен для прослушивания ниже.




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