сегодня



Новое видео PARKWAY DRIVE



Darker Still, новое видео группы PARKWAY DRIVE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Darker Still", выходящего девятого сентября на Epitaph.



Трек-лист:



01. Ground Zero

02. Like Napalm

03. Glitch

04. The Greatest Fear

05. Darker Still

06. Imperial Heretic

07. If A God Can Bleed

08. Soul Bleach

09. Stranger

10. Land Of The Lost

11. From The Heart Of The Darkness http://www.parkwaydriverock.com







+0 -0



просмотров: 345