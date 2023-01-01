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*TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день 37
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*ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?» 35
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Parkway Drive

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22 окт 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления PARKWAY DRIVE

21 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления PARKWAY DRIVE

14 фев 2023 : 		 Вокалист PARKWAY DRIVE: «Мы не думали, что протянем и год, а прошло уже 20»

18 сен 2022 : 		 Новый альбом PARKWAY DRIVE доступен для прослушивания

12 сен 2022 : 		 Новая песня PARKWAY DRIVE

23 авг 2022 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

6 июл 2022 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

7 июн 2022 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

28 май 2020 : 		 PARKWAY DRIVE начали работу над новым материалом

24 янв 2020 : 		 PARKWAY DRIVE выпустят саундтрек к документальному фильму

13 янв 2020 : 		 PARKWAY DRIVE пожертвовали более 30000 долларов на борьбу с пожарами

30 апр 2018 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

14 мар 2018 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

28 фев 2018 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

11 июл 2016 : 		 Новая песня PARKWAY DRIVE

22 сен 2015 : 		 Новый альбом PARKWAY DRIVE доступен для прослушивания

25 авг 2015 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

8 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления PARKWAY DRIVE

14 май 2013 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

9 дек 2012 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

13 ноя 2012 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

17 окт 2012 : 		 Новая песня PARKWAY DRIVE

26 сен 2012 : 		 Детали нового альбома PARKWAY DRIVE

11 сен 2012 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

9 сен 2012 : 		 Новая песня PARKWAY DRIVE

19 авг 2012 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE
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Профессиональное видео полного выступления PARKWAY DRIVE



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Профессиональное видео полного выступления PARKWAY DRIVE, которое состоялось в рамках фестиваля Resurrection Fest Estrella Galicia 2023 , доступно для просмотра ниже:

"Glitch"
"Prey"
"Carrion"
"The Void"
"Soul Bleach"
"Vice Grip"
"Dedicated"
"Idols and Anchors"
"Wishing Well"
"Sleepwalker"
"The Greatest Fear"
"Shadow Boxing"
"Darker Still"
"Bottom Feeder"
"Crushed"
"Wild Eyes"

PARKWAY DRIVE Live At Resurrection Fest 2023; Pro-Shot Video Of Entire Show Streaming




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