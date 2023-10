сегодня



Профессиональное видео полного выступления PARKWAY DRIVE



Профессиональное видео полного выступления PARKWAY DRIVE, которое состоялось в рамках фестиваля Resurrection Fest Estrella Galicia 2023 , доступно для просмотра ниже:



"Glitch"

"Prey"

"Carrion"

"The Void"

"Soul Bleach"

"Vice Grip"

"Dedicated"

"Idols and Anchors"

"Wishing Well"

"Sleepwalker"

"The Greatest Fear"

"Shadow Boxing"

"Darker Still"

"Bottom Feeder"

"Crushed"

"Wild Eyes"







+0 -0



просмотров: 164