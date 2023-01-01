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*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 53
*Новая песня BLUT AUS NORD 44
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 24
*У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ 16
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
[= ||| все новости группы



*

Parkway Drive

*



21 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления PARKWAY DRIVE

14 фев 2023 : 		 Вокалист PARKWAY DRIVE: «Мы не думали, что протянем и год, а прошло уже 20»

18 сен 2022 : 		 Новый альбом PARKWAY DRIVE доступен для прослушивания

12 сен 2022 : 		 Новая песня PARKWAY DRIVE

23 авг 2022 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

6 июл 2022 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

7 июн 2022 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

28 май 2020 : 		 PARKWAY DRIVE начали работу над новым материалом

24 янв 2020 : 		 PARKWAY DRIVE выпустят саундтрек к документальному фильму

13 янв 2020 : 		 PARKWAY DRIVE пожертвовали более 30000 долларов на борьбу с пожарами

30 апр 2018 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

14 мар 2018 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

28 фев 2018 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

11 июл 2016 : 		 Новая песня PARKWAY DRIVE

22 сен 2015 : 		 Новый альбом PARKWAY DRIVE доступен для прослушивания

25 авг 2015 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

8 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления PARKWAY DRIVE

14 май 2013 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

9 дек 2012 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

13 ноя 2012 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

17 окт 2012 : 		 Новая песня PARKWAY DRIVE

26 сен 2012 : 		 Детали нового альбома PARKWAY DRIVE

11 сен 2012 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

9 сен 2012 : 		 Новая песня PARKWAY DRIVE

19 авг 2012 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

17 июл 2012 : 		 Новый DVD PARKWAY DRIVE доступен для просмотра
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|||| 21 июн 2023

Профессиональное видео полного выступления PARKWAY DRIVE



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Профессиональное видео полного выступления PARKWAY DRIVE, которое состоялось в рамках фестиваля Hellfest, доступно для просмотра ниже.




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