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*Лидер MEGADETH — о фонограмме на концертах 43
*Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки... 19
*Лидер MEGADETH наехал на техников JUDAS PRIEST 10
*ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фр... 10
*Новый альбом BLOODBATH выйдет осенью 10
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A-Z

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Новое видео A-Z



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“Trial By Fire”, новое видео группы A-Z, в состав которой входят вокалист Ray Alder (FATES WARNING), барабанщик Mark Zonder (ex-FATES WARNING, WARLORD), басист Philip Bynoe (WARLORD, STEVE VAI, NUNO BETTENCOURT), гитарист Joop Wolters (STEVE WALSH, SIMON PHILLIPS) и клавишник Vivien Lalu (STEVE WALSH, JORDAN RUDESS), доступно для просмотра ниже.




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