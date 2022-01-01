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Новое видео A-Z
“Trial By Fire”, новое видео группы A-Z, в состав которой входят вокалист Ray Alder (FATES WARNING), барабанщик Mark Zonder (ex-FATES WARNING, WARLORD), басист Philip Bynoe (WARLORD, STEVE VAI, NUNO BETTENCOURT), гитарист Joop Wolters (STEVE WALSH, SIMON PHILLIPS) и клавишник Vivien Lalu (STEVE WALSH, JORDAN RUDESS), доступно для просмотра ниже.
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