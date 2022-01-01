25 окт 2022



Новое видео A-Z



"At The Waters Edge", новое видео группы A-Z, в состав которой входят бывший ударник ATES WARNING и WARLORD Mark Zonder, вокалист FATES WARNING Ray Alder, басист Philip Bynoe (STEVE VAI, WARLORD), гитарист Joop Wolters и клавишник Vivien Lalu, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома A-Z, выпущенного 12 августа на Metal Blade Records:



01. Trial By Fire

02. The Far Side Of The Horizon

03. The Machine Gunner

04. Rise Again

05. Window Panes

06. Run Away

07. Stranded

08. At The Waters Edge

09. Borrowed Time

10. Sometimes

11. The Silence Broken (Bonus Track)







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