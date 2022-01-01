Новое видео A-Z

"At The Waters Edge", новое видео группы A-Z, в состав которой входят бывший ударник ATES WARNING и WARLORD Mark Zonder, вокалист FATES WARNING Ray Alder, басист Philip Bynoe (STEVE VAI, WARLORD), гитарист Joop Wolters и клавишник Vivien Lalu, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома A-Z, выпущенного 12 августа на Metal Blade Records:
01. Trial By Fire
02. The Far Side Of The Horizon
03. The Machine Gunner
04. Rise Again
05. Window Panes
06. Run Away
07. Stranded
08. At The Waters Edge
09. Borrowed Time
10. Sometimes
11. The Silence Broken (Bonus Track)
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