сегодня



Видео с текстом от A-Z



Группа A-Z, в состав которой входят вокалист Ray Alder (FATES WARNING), барабанщик Mark Zonder (ex-FATES WARNING, WARLORD), басист Philip Bynoe (WARLORD, STEVE VAI, NUNO BETTENCOURT), гитарист Joop Wolters (STEVE WALSH, SIMON PHILLIPS) и клавишник Vivien Lalu (STEVE WALSH, JORDAN RUDESS), опубликовала официальное видео с текстом к "The Far Side Of The Horizon".







+0 -0



просмотров: 126