22 авг 2023



Новое видео A-Z



"Window Panes", новое видео A-Z, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "A​-​Z", выпущенного на Metal Blade.



Трек-лист:



01. Trial By Fire

02. The Far Side Of The Horizon

03. The Machine Gunner

04. Rise Again

05. Window Panes

06. Run Away

07. Stranded

08. At The Waters Edge

09. Borrowed Time

10. Sometimes

11. The Silence Broken (Bonus Track)







