Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 38
*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 24
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 19
*Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightnin... 16
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 14
*Фронтмен STRYPER: «Я не верю, что гранж убил глэм» 12
*Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кт... 12
*Лидер ANTHRAX обещает агрессивное звучание 11
*DAVID ELLEFSON — о туре с бывшими участниками MEGADETH: «Это... 11
*Новое видео AMON AMARTH 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 38
*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 24
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 19
*Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightnin... 16
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 14
[= ||| все новости группы



*

A-Z

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео A-Z



zoom
Stranded, новое видео группы A-Z, в состав которой входят вокалист Ray Alder (FATES WARNING), барабанщик Mark Zonder (ex-FATES WARNING, WARLORD), басист Philip Bynoe (WARLORD, STEVE VAI, NUNO BETTENCOURT), гитарист Joop Wolters (STEVE WALSH, SIMON PHILLIPS) и клавишник Vivien Lalu (STEVE WALSH, JORDAN RUDESS), доступно для просмотра ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 90

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом