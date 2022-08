Семплы новых песен A-Z

сегодня



Группа A-Z, в состав которой входят вокалист Ray Alder (FATES WARNING), барабанщик Mark Zonder (ex-FATES WARNING, WARLORD), басист Philip Bynoe (WARLORD, STEVE VAI, NUNO BETTENCOURT), гитарист Joop Wolters (STEVE WALSH, SIMON PHILLIPS) и клавишник Vivien Lalu (STEVE WALSH, JORDAN RUDESS), опубликовала ролик с семплами всех песен из дебютного альбома.



Трек-лист:



"Trial By Fire"

"The Far Side Of The Horizon"

"The Machine Gunner"

"Rise Again"

"Window Panes"

"Run Away"

"Stranded"

"At The Waters Edge"

"Borrowed Time"

"Sometimes"

"The Silence Broken" (Bonus Track)







