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*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 43
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 26
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 22
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 16
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Grim Reaper

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16 июн 2016 : 		 Новый альбом STEVE GRIMMETT'S GRIM REAPER выйдет в сентябре
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Гитарист GRIM REAPER — о Стиве Гримметте



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Nick Bowcott почтил память Стива Гримметта:

«Стив Гримметт (19.08.1959 — 15.08.2022): ПОКОЙСЯ С МИРОМ, ДРУГ. ПОКОЙСЯ С МИРОМ...

Эта душераздирающая новость лишила меня дара речи с того момента, как мне её сообщили. И, честно говоря, она буквально сломила меня, поэтому я просто позволю словам вырваться из моей души и посмотрю, что получится...

"Только хорошие умирают молодыми" — так говорят. В возрасте 62 лет Стив был молод — чертовски молод. И он был не просто хорош — он был великолепен — чертовски великолепен: не только как певец, но и как человек. ИМХО, единственное, что превосходило его удивительный голос, — это его душа.

Будучи новичком в металле, я впервые узнал о Стиве в местной "конкурирующей" группе — он был в MEDUSA, а я был в группе, которую я основал, — GRIM REAPER. Причина, по которой я поставил кавычки вокруг слова "соперник", заключается в том, что на самом деле мы вовсе не были соперниками! GRIM REAPER всегда поддерживали MEDUSA и наоборот.

Благодаря удаче (на самом деле, я считаю, что "судьба" — более подходящее слово) несколько лет спустя Стив присоединился к GRIM REAPER, и благодаря его голосу музыка REAPER превратилась из чего-то, что было создано под влиянием THIN LIZZY и VAN HALEN, в чистый мелодичный металл в стиле IRON MAIDEN и, конечно же, великих JUDAS PRIEST. Затем мы совместно написали песню "See You In Hell", и всё медленно, но верно изменилось... Навсегда.

Я всегда говорил, что мои 5 любимых металл-вокалистов — это Rob Halford, Ронни Джеймс Дио, John Bush, Дэвид Уэйн и — конечно же, Стив. Да, ИМХО, он был, есть и всегда будет чертовски хорош. До сих пор не могу поверить, что его больше нет, и я от всей души, мыслями и молитвами с его дорогой женой Милли, его семьёй, близкими и друзьями.

Небеса спустились сегодня и забрали ангела с могучим гулом. Какой человек, какой голос, какая честь, какая привилегия...

Спасибо за всё, Стив, друг, — тебя будет вечно не хватать, а твой голос всегда будет жить. Пока мы не встретимся снова, покойся с миром, мой дорогой, дорогой друг и товарищ по металлу!»




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