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*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 21
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Grim Reaper

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Стив Гримметт не был болен перед смертью



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Вдова Стива Гримметта Милле опубликовала следующее сообщение:

«Спасибо за тысячи сообщений с соболезнованиями в связи с кончиной моего любимого Стива. Я постепенно читаю по несколько штук за раз, но в конце концов я их все прочту.

У Стива было две страсти: самолеты и выступления на сцене, и именно его поклонники сделали возможным появление на сцене. Так что спасибо вам от всей души за то, что покупали билеты, часами стояли в очереди, чтобы встретиться с ним после концерта (для него было честью, что вы все это делали) и покупали его альбомы. После каждого концерта он звонил мне и рассказывал, какая потрясающая была публика и с какими людьми он познакомился.

На выходных мы говорили о наших планах на будущее. О турах, которые ему предстояли в этом и следующем году, об альбоме, который он наполовину написал и в котором участвовали приглашённые музыканты, о самолётах, над которыми он работал и на которых с нетерпением ждал возможности полетать, и о местах, которые мы с нетерпением ждали возможности исследовать вместе. Жизнь была удивительной. Стив был в лучшем состоянии, чем когда-либо после потери ноги. Я любила его больше всего на свете.

Я нашла Стива спящим вечным сном дома в понедельник, 15 августа. Он ничем не болел, поэтому сказать, что это был шок, значит не сказать ничего. Официальная причина его смерти ещё не оглашена коронерами.

Моё сердце будет разбито навсегда, и моя жизнь теперь будет неполной. Я с нетерпением жду того дня, когда мы снова будем вместе. Стив много пел об аде, но я знаю, что он на небесах, ждёт меня и присматривает за своей семьёй.

Пожалуйста, помогите мне сохранить его музыку и память о нём живыми, играя все, что он когда-либо писал, пел, продюсировал и исполнял в качестве гостя. Если у вас нет всего этого, купите, скачайте. Пожалуйста, сохраните его 40 с лишним лет в этой безумной индустрии". На YouTube также есть много записей, и мы все любили видео Бивиса и Баттхеда, но не больше, чем Стива.

Стив был известен как Воин Металла, для меня он был Моим Стивом.

Спасибо вам ещё раз. Благословений и молитв. Милли».






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