сегодня



Умер вокалист GRIM REAPER



Вокалист GRIM REAPER Стив Гримметт скончался в возрасте 62 лет.



Печальное известие подтвердил брат, Mark:



«Я не знаю, с чего начать, поэтому, наверное, я просто скажу об этом прямо. С огромной горечью и тяжестью на сердце я должен сообщить всем вам, что мой очень талантливый брат Стив Гримметт, как многие из вас знают, к сожалению, скончался сегодня. Выражаю соболезнования Милли, его жене, маме и папе, Расселу, Сами и Итану. Мне будет не хватать тебя больше, чем можно выразить словами, люблю тебя, братишка xx».



Сын Стива Расс Гримметт также поделился новостями, написав: «Мы не можем выразить словами наши чувства. Но поскольку отец был так хорошо известен, новости начинают распространяться раньше, чем нам бы хотелось. К сожалению, наш папа скончался сегодня и оставил огромную дыру в мире и наших сердцах. Мы совершенно убиты горем. Спи спокойно, папа. Мы всегда любим тебя xxx».



Жена Стива Милли написала: «Это самое тяжелое, что мне когда-либо приходилось писать, но я с болью и разбитым сердцем сообщаю, что мой любимый Стив умер внезапно и неожиданно в понедельник 15 августа.



Жди меня, моя любовь. Пока мы снова не будем вместе. Твоя Милли ххх»



(Семья ценит все сообщения, которые мы получили до сих пор, но просит вас позволить нам скорбеть в покое)















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