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*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 23
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 21
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 16
*Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кт... 14
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Grim Reaper

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13 апр 2021 : 		 Бывший гитарист GRIM REAPER учит играть песню DEF LEPPARD

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30 сен 2020 : 		 Бывший гитарист GRIM REAPER учит играть песню ALICE IN CHAINS

5 май 2020 : 		 Музыканты GRIM REAPER исполняют хит BLACK SABBATH

27 окт 2019 : 		 Обучающее видео от GRIM REAPER

22 окт 2019 : 		 Видео полного выступления GRIM REAPER

17 сен 2019 : 		 GRIM REAPER исполнили хит DIO

27 авг 2019 : 		 STEVE GRIMMETT'S GRIM REAPER исполнили новую песню

26 июл 2019 : 		 Новый альбом STEVE GRIMMETT'S GRIM REAPER выйдет в октябре

3 май 2018 : 		 Видео с выступления STEVE GRIMMETT'S GRIM REAPER

17 июл 2017 : 		 Видео с выступления GRIM REAPER's STEVE GRIMMETT

24 янв 2017 : 		 Вокалист GRIM REAPER's STEVE GRIMMETT остаётся в больнице

19 янв 2017 : 		 Вокалисту GRIM REAPER ампутировали ногу

12 окт 2016 : 		 NICK BOWCOTT присоединился на сцене к STEVE GRIMMETT'S GRIM REAPER

3 окт 2016 : 		 Новое видео STEVE GRIMMETT'S GRIM REAPER

30 авг 2016 : 		 Новая песня STEVE GRIMMETT'S GRIM REAPER

7 авг 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома STEVE GRIMMETT'S GRIM REAPER

16 июн 2016 : 		 Новый альбом STEVE GRIMMETT'S GRIM REAPER выйдет в сентябре

18 апр 2016 : 		 Новый альбом GRIM REAPER выйдет летом
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Умер вокалист GRIM REAPER



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Вокалист GRIM REAPER Стив Гримметт скончался в возрасте 62 лет.

Печальное известие подтвердил брат, Mark:

«Я не знаю, с чего начать, поэтому, наверное, я просто скажу об этом прямо. С огромной горечью и тяжестью на сердце я должен сообщить всем вам, что мой очень талантливый брат Стив Гримметт, как многие из вас знают, к сожалению, скончался сегодня. Выражаю соболезнования Милли, его жене, маме и папе, Расселу, Сами и Итану. Мне будет не хватать тебя больше, чем можно выразить словами, люблю тебя, братишка xx».

Сын Стива Расс Гримметт также поделился новостями, написав: «Мы не можем выразить словами наши чувства. Но поскольку отец был так хорошо известен, новости начинают распространяться раньше, чем нам бы хотелось. К сожалению, наш папа скончался сегодня и оставил огромную дыру в мире и наших сердцах. Мы совершенно убиты горем. Спи спокойно, папа. Мы всегда любим тебя xxx».

Жена Стива Милли написала: «Это самое тяжелое, что мне когда-либо приходилось писать, но я с болью и разбитым сердцем сообщаю, что мой любимый Стив умер внезапно и неожиданно в понедельник 15 августа.

Жди меня, моя любовь. Пока мы снова не будем вместе. Твоя Милли ххх»

(Семья ценит все сообщения, которые мы получили до сих пор, но просит вас позволить нам скорбеть в покое)








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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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16 авг 2022
F
Flashback
Альбомы с этим музыкантом охуенны!

Не безупречен, но очень любим.
Светлая память прекрасному исполнителю!
16 авг 2022
G
GrimDeadReaper
Прекрасный самобытный вокалист. Очень много слушал Grim Reaper в период увлечения хэви. Жаль.
16 авг 2022
D
DrunkEagle86
Пиздец.....
16 авг 2022
грозакоммунистов
Пздц новость. Недавно с ними познакомился. Первые альбомы очень хороши.

просмотров: 857

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