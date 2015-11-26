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Гитарист GRIM REAPER : «Меня как-то хотели в MAIDEN»



Бывший гитарист GRIM REAPER Nick Bowcott в недавнем интервью поделился воспоминанием о том, как пробовался в состав IRON MAIDEN:



«Я пришёл посмотреть IRON MAIDEN, когда у них ещё не было контракта. И они тогда искали гитариста (в 1979-м), ну я и послал, наверное, демо "Bleed 'Em Dry", которое должно будет вскоре выйти на лейбле, потому что мы нашли отличную кассету и ремастировали запись. И у меня по-прежнему хранится письмо от IRON MAIDEN, в котором от руки с резиновой печатью было написано: "Привет, спасибо за обращение. Должность уже занята". И она ушла к Dennis'у Stratton'у. А я сохранил это письмо.



Забавно, что все эти годы дружбы с барабанщиком IRON MAIDEN Nicko McBrain'ом я ещё не показывал ему это письмо, но недавно я нашёл его и опубликовал на Facebook, просто потому что мне показалось это забавным».







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