Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH и David всё 127
*WACKEN OPEN AIR всё. В 2021-м 44
*MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Roots": «Он прошёл пров... 41
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMAN... 39
*(В)дуй клоуну! 27
[= ||| все новости группы



*

Grim Reaper

*



4 июн 2021 : 		 Гитарист GRIM REAPER: «Меня как-то хотели в MAIDEN»

22 апр 2021 : 		 Бывший гитарист GRIM REAPER учит играть песню BLACK SABBATH

13 апр 2021 : 		 Бывший гитарист GRIM REAPER учит играть песню DEF LEPPARD

3 фев 2021 : 		 Бывший гитарист GRIM REAPER учит играть песню Джими Хендрикса

10 дек 2020 : 		 Бывший гитарист GRIM REAPER учит играть песню PANTERA

30 сен 2020 : 		 Бывший гитарист GRIM REAPER учит играть песню ALICE IN CHAINS

5 май 2020 : 		 Музыканты GRIM REAPER исполняют хит BLACK SABBATH

27 окт 2019 : 		 Обучающее видео от GRIM REAPER

22 окт 2019 : 		 Видео полного выступления GRIM REAPER

17 сен 2019 : 		 GRIM REAPER исполнили хит DIO

27 авг 2019 : 		 STEVE GRIMMETT'S GRIM REAPER исполнили новую песню

26 июл 2019 : 		 Новый альбом STEVE GRIMMETT'S GRIM REAPER выйдет в октябре

3 май 2018 : 		 Видео с выступления STEVE GRIMMETT'S GRIM REAPER

17 июл 2017 : 		 Видео с выступления GRIM REAPER's STEVE GRIMMETT

24 янв 2017 : 		 Вокалист GRIM REAPER's STEVE GRIMMETT остаётся в больнице

19 янв 2017 : 		 Вокалисту GRIM REAPER ампутировали ногу

12 окт 2016 : 		 NICK BOWCOTT присоединился на сцене к STEVE GRIMMETT'S GRIM REAPER

3 окт 2016 : 		 Новое видео STEVE GRIMMETT'S GRIM REAPER

30 авг 2016 : 		 Новая песня STEVE GRIMMETT'S GRIM REAPER

7 авг 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома STEVE GRIMMETT'S GRIM REAPER

16 июн 2016 : 		 Новый альбом STEVE GRIMMETT'S GRIM REAPER выйдет в сентябре

18 апр 2016 : 		 Новый альбом GRIM REAPER выйдет летом

4 апр 2016 : 		 К GRIM REAPER присоединился оригинальный гитарист

29 сен 2014 : 		 Видео с выступления STEVE GRIMMETT'S GRIM REAPER

23 июн 2014 : 		 Видео с выступления STEVE GRIMMETT'S GRIM REAPER

28 май 2014 : 		 Участники GRIM REAPER выступят ещё с тремя концертами
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист GRIM REAPER: «Меня как-то хотели в MAIDEN»



*
zoom
*
* *
Бывший гитарист GRIM REAPER Nick Bowcott в недавнем интервью поделился воспоминанием о том, как пробовался в состав IRON MAIDEN:

«Я пришёл посмотреть IRON MAIDEN, когда у них ещё не было контракта. И они тогда искали гитариста (в 1979-м), ну я и послал, наверное, демо "Bleed 'Em Dry", которое должно будет вскоре выйти на лейбле, потому что мы нашли отличную кассету и ремастировали запись. И у меня по-прежнему хранится письмо от IRON MAIDEN, в котором от руки с резиновой печатью было написано: "Привет, спасибо за обращение. Должность уже занята". И она ушла к Dennis'у Stratton'у. А я сохранил это письмо.

Забавно, что все эти годы дружбы с барабанщиком IRON MAIDEN Nicko McBrain'ом я ещё не показывал ему это письмо, но недавно я нашёл его и опубликовал на Facebook, просто потому что мне показалось это забавным».

GRIM REAPER








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Corpsegrinder04


4 июн 2021, 12:37		Главное в Judas Priest в бане не хотели.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 135

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом