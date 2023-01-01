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*Новое видео DOKKEN 37
*Фронтмен BLIND GUARDIAN об отсутствии татуировок: «Это не мо... 29
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 28
*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 27
*DEE SNIDER: «Старичьё, чо вы со сцены никак не можете свалит... 18
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Grim Reaper

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16 авг 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS записал новую версию хита GRIM REAPER

4 окт 2022 : 		 Память Стива Гриммета почтили на фестивале "Keep It True Rising"

21 авг 2022 : 		 Стив Гримметт не был болен перед смертью

17 авг 2022 : 		 Гитарист GRIM REAPER — о Стиве Гримметте

16 авг 2022 : 		 Умер вокалист GRIM REAPER

26 июл 2022 : 		 Бывший гитарист GRIM REAPER учит играть песню METALLICA

26 июн 2022 : 		 Бывший гитарист GRIM REAPER учит играть песню BLACK SABBATH

28 мар 2022 : 		 Бывший гитарист GRIM REAPER учит играть песню DEEP PURPLE

4 июн 2021 : 		 Гитарист GRIM REAPER: «Меня как-то хотели в MAIDEN»

22 апр 2021 : 		 Бывший гитарист GRIM REAPER учит играть песню BLACK SABBATH

13 апр 2021 : 		 Бывший гитарист GRIM REAPER учит играть песню DEF LEPPARD

3 фев 2021 : 		 Бывший гитарист GRIM REAPER учит играть песню Джими Хендрикса

10 дек 2020 : 		 Бывший гитарист GRIM REAPER учит играть песню PANTERA

30 сен 2020 : 		 Бывший гитарист GRIM REAPER учит играть песню ALICE IN CHAINS

5 май 2020 : 		 Музыканты GRIM REAPER исполняют хит BLACK SABBATH

27 окт 2019 : 		 Обучающее видео от GRIM REAPER

22 окт 2019 : 		 Видео полного выступления GRIM REAPER

17 сен 2019 : 		 GRIM REAPER исполнили хит DIO

27 авг 2019 : 		 STEVE GRIMMETT'S GRIM REAPER исполнили новую песню

26 июл 2019 : 		 Новый альбом STEVE GRIMMETT'S GRIM REAPER выйдет в октябре

3 май 2018 : 		 Видео с выступления STEVE GRIMMETT'S GRIM REAPER

17 июл 2017 : 		 Видео с выступления GRIM REAPER's STEVE GRIMMETT

24 янв 2017 : 		 Вокалист GRIM REAPER's STEVE GRIMMETT остаётся в больнице

19 янв 2017 : 		 Вокалисту GRIM REAPER ампутировали ногу

12 окт 2016 : 		 NICK BOWCOTT присоединился на сцене к STEVE GRIMMETT'S GRIM REAPER

3 окт 2016 : 		 Новое видео STEVE GRIMMETT'S GRIM REAPER
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|||| 16 авг 2023

TIM 'RIPPER' OWENS записал новую версию хита GRIM REAPER



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В память о вокалисте GRIM REAPER Стиве Гримметте, скончавшемся 15 августа 2022 года, его единомышленники выпустили новую версию "See You In Hell". В записи принимали участие Steve Stine (записавший альбом GRIMSTINE); Brian Hollenbeck (HAIRBALL); Joel Stevenett (известный сессионный музыкант); основатель GRIM REAPER Nick Bowcott и Tim "Ripper" Owens (JUDAS PRIEST, ICED EARTH, KK'S PRIEST). Партии бэк-вокала записывали сын и дочь Гримметта, Russ и Sami,




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