TIM 'RIPPER' OWENS записал новую версию хита GRIM REAPER



В память о вокалисте GRIM REAPER Стиве Гримметте, скончавшемся 15 августа 2022 года, его единомышленники выпустили новую версию "See You In Hell". В записи принимали участие Steve Stine (записавший альбом GRIMSTINE); Brian Hollenbeck (HAIRBALL); Joel Stevenett (известный сессионный музыкант); основатель GRIM REAPER Nick Bowcott и Tim "Ripper" Owens (JUDAS PRIEST, ICED EARTH, KK'S PRIEST). Партии бэк-вокала записывали сын и дочь Гримметта, Russ и Sami,







