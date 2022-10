сегодня



Память Стива Гриммета почтили на фестивале "Keep It True Rising"



Nick Bowcott принял участие в концерте памяти вокалиста GRIM REAPER Стива Гриммета в рамках фестиваля "Keep It True Rising", в котором принимали участие музыканты GRIM REAPER и STEVE GRIMMETT'S GRIM REAPER, сын Стива Russ Grimmett, вокалист JAG PANZER и TITAN FORCE Harry Conklin и другие, — профессиональное видео доступно ниже.







