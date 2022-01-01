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*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 22
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Adema

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Вокалист ADEMA — о возможности возвращения MARKY CHAVEZ'a



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Ryan Shuck в программе "J-Bunny's Music Hub Podcast" ответил на вопрос, какие есть шансы, что группа вновь будет работать с Marky Chavez'ом:

«О, нет, нет, нет. Нет ни единого шанса. Нет, нет, нет. Я точно знаю. Для этого нет никаких вариантов. Нет, совсем нет. Я попытался договориться, но... По сути я я случайно предложил или согласился на их просьбу: "Эй, ты не мог бы спеть для нас в туре?" И всё получилось настолько хорошо, что я продолжил это делать.

Нет, нет никаких шансов. Marky начал работать, сказал им, что он собирается всё сделать, а потом он резко свалил и сорвал слишком много крупных туров, слишком много хороших выступлений, и это сильно подпортило репутацию группы.

Marky был не очень хорошим человеком и не очень уважал искусство, фанатов и группу, и, очевидно, он больше не занимается этим вообще — знаете, кажется, ему просто наплевать.

Эти ребята будут играть. Если они получат предложение о туре, ребята сделают это — они проведут его в два счёта. А с Marky такая ситуация, когда не знаешь, чего ждать. Они же только и хотели, это чтобы он разобрался со своим дерьмом. И тут пришёл я и оказался тем, кто нужен. Несколько человек, которые приходили, не были достаточно хороши — у них не было такого опыта, как у меня, и у них не было видения, менеджмента или тех вещей, которые я привношу.

Я полагаю, что те два сингла, которые ADEMA выпустила на данный момент с вокалом Shuck'а, является доказательством, подтверждением того, что мы с продюсером Amir'ом Derakh'ом знаем, что, б$$$ь, мы делаем. Их результаты лучше, чем у всех синглов, которые они выпустили на крупных лейблах с любым из прошлых вокалистов, и они работают наравне с оригинальным материалом ADEMA. У меня есть все цифры, потому что я представитель рекорд-лейбла. И дела идут очень, очень хорошо. Так что для меня это был своего рода индикатор того, стоит ли мне продолжать заниматься этим или нет.

Но нет, я не думаю, что есть хоть один шанс, что эти ребята когда-нибудь снова будут делать что-то с Marky. Большинство фанатов, я думаю, понимают это. Фанаты, которые не понимают этого, к сожалению, упускают кое-что очень важное, ведь вы ему не нравитесь. Вы печётесь о том, кого вообще не волнует, поддерживали вы его или нет».




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