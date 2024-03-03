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ADEMA расстались с вокалистом



RYAN SHUCK опубликовал следующее сообщение:



«Мое время в ADEMA внезапно подошло к концу.



Я хочу поблагодарить друзей и фанатов, которые поддерживали нас во время моего пребывания в группе — более 4 лет, 100 концертов и 2 успешных сингла. Я безмерно благодарен вам.



Я не собираюсь участвовать в предстоящем туре Josie Scott или в фестивалях, которые мы запланировали на этот год. Я увижу многих из вас в туре The Neon Chronicles Tour с JULIEN-K, PRIEST и SEPTEMBER MOURNING в апреле, и еще раз спасибо всем поклонникам ADEMA, которые поддержали нас и приняли меня в качестве вокалиста группы. Я всегда буду ценить вас!»



Заявление от группы:



«ADEMA приняла решение двигаться дальше без Ryan Shuck. Мы планируем продолжить работу в составе четырех человек, и мы искренне желаем Ryan'у всего наилучшего в будущем.



Мы хотим, чтобы вы знали, что это никоим образом не помешает нашим текущим или будущим планам, и что окончательным фактором, определившим наше решение, было то, что будет лучше для вас — наших поклонников.



Спасибо за понимание, и мы с нетерпением ждем встречи с вами на дорогах этим летом!!!»















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