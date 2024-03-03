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*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 41
*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 39
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 30
*Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки ... 22
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Adema

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|||| сегодня

ADEMA расстались с вокалистом



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RYAN SHUCK опубликовал следующее сообщение:

«Мое время в ADEMA внезапно подошло к концу.

Я хочу поблагодарить друзей и фанатов, которые поддерживали нас во время моего пребывания в группе — более 4 лет, 100 концертов и 2 успешных сингла. Я безмерно благодарен вам.

Я не собираюсь участвовать в предстоящем туре Josie Scott или в фестивалях, которые мы запланировали на этот год. Я увижу многих из вас в туре The Neon Chronicles Tour с JULIEN-K, PRIEST и SEPTEMBER MOURNING в апреле, и еще раз спасибо всем поклонникам ADEMA, которые поддержали нас и приняли меня в качестве вокалиста группы. Я всегда буду ценить вас!»

Заявление от группы:

«ADEMA приняла решение двигаться дальше без Ryan Shuck. Мы планируем продолжить работу в составе четырех человек, и мы искренне желаем Ryan'у всего наилучшего в будущем.

Мы хотим, чтобы вы знали, что это никоим образом не помешает нашим текущим или будущим планам, и что окончательным фактором, определившим наше решение, было то, что будет лучше для вас — наших поклонников.

Спасибо за понимание, и мы с нетерпением ждем встречи с вами на дорогах этим летом!!!»








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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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3 мар 2024
xRReth
...и два успешных сингла, лол

Как они заебали уже с этими скачками, альбом где?
Like!2
3 мар 2024
Вашингтон Ирвинг
охуеть они че еще шевелятся там что ли?
Like!2
3 мар 2024
xRReth
Вашингтон Ирвинг, это уже больше на судороги похоже

просмотров: 409

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