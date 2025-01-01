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Adema

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ADEMA планирует альбом на этот год



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Tim Fluckey в недавнем интервью рассказал о том, как обстоят дела с новым материалом группы:

«В прошлом году мы подписали контракт с Cleopatra Records, лейблом в США. И вот вся музыка написана и готова, все предварительные работы завершены. Теперь мы готовимся отправиться в студию и записать альбом здесь, в ближайшее время. У нас скоро тур, так что мы постараемся сделать большую часть работы до тура, но, возможно, закончим ее после него — тур будет шестинедельным. Так что все должно быть готово к середине года, может быть, к концу лета, мы на это надеемся. Но вся музыка уже готова».

Что касается музыкального направления нового материала ADEMA, Tim сказал:

«Последние несколько лет мы подходили к работе с таким настроением: »Окей, что самое лучшее мы сделали за последние 20 лет?" и просто пытались убедиться, что мы делаем именно это. Потому что у нас много хардкорных фанатов, и мы хотим быть уверены, что заботимся о них.

В музыке всегда интересно экспериментировать, и мы всегда это делаем, поэтому мы записали пару альбомов, которые были не совсем похожи на первые, но сейчас мы просто сконцентрированы на том, чтобы донести до слушателей звучание ADEMA и убедиться, что, как я уже сказал, все это есть, когда дело доходит до грува песен, до текстов песен, до всего остального. Так что мы с нетерпением ждем выхода нового альбома».




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