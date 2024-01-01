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ADEMA готовят альбом



TIM FLUCKEY в недавнем интервью подтвердил, что группа работает над новым студийным альбомом, первым с момента релиза в 2007 диска "Kill The Headlights":



«Мы еще не объявили об этом официально и скоро расскажем людям, что это за лейбл, но мы подписали контракт на запись. И после этого тура мы собираемся записать новый альбом и выпустить его в начале следующего года. Это еще одна цель, которую мы пытались осуществить в течение нескольких лет. Мы выпустили несколько новых песен, но не альбом. Так что мы собираемся записать целый альбом и осуществить задуманное. Поэтому мы очень рады!»







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