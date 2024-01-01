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*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 20
*Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы работаем над новым материалом» 20
*METALLICA 14 раз первая 19
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*

Adema

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20 май 2024 : 		 ADEMA готовят альбом

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ADEMA готовят альбом



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TIM FLUCKEY в недавнем интервью подтвердил, что группа работает над новым студийным альбомом, первым с момента релиза в 2007 диска "Kill The Headlights":

«Мы еще не объявили об этом официально и скоро расскажем людям, что это за лейбл, но мы подписали контракт на запись. И после этого тура мы собираемся записать новый альбом и выпустить его в начале следующего года. Это еще одна цель, которую мы пытались осуществить в течение нескольких лет. Мы выпустили несколько новых песен, но не альбом. Так что мы собираемся записать целый альбом и осуществить задуманное. Поэтому мы очень рады!»




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