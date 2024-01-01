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*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 65
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 50
*Вокалист CRAZY TOWN умер от передоза 44
*KERRY KING: «Религия — это ложь!» 43
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Adema

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Новый альбом ADEMA выйдет в 2025



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Вокалист ADEMA Tim Fluckey в интервью 96.7 KCAL-FM рассказал о том, как идет процесс работы над альбомом:

«Мы сочиняем музыку уже много лет, так что у нас ее много. Но также было необходимо организовать логистику, чтобы выпустить ее. Как только мы расстались с Ryan'ом, мы подписали контракт на запись. А значит, у нас есть сроки, чтобы записать альбом, сделать его и, как и в любом другом случае, выпустить его. Таким образом, у нас накопилось много музыки. Поэтому мы сосредоточились на сроках записи альбома уже без Ryan'a и на туре, который мы только что провели. А теперь, когда мы вернулись, у нас лишь несколько разовых концертов. Но в основном мы сосредоточены на том, чтобы закончить запись и убедиться, что это лучшее, что мы можем сделать»

Что касается возможной даты выхода новой пластинки ADEMA, он сказал:

«Да, мы пытаемся закончить ее к концу года. Я к тому, что мы постараемся сделать всё до конца года. У нашей группы много независимых проектов. И мы такие люди, что если вы назначите нам дату или что-то в этом роде, то мы сможем выполнить поставленную задачу. Мы всегда были способны на это. Мы как-то организовываемся и становимся лучшей группой в истории, занимающейся препродакшеном. Но когда все зависит только от нас, мы говорим: "Хорошо. Хорошо. На следующей неделе. Ну, пусть будет две недели". Так обычно и происходит. Думаю, так поступает большинство людей. Ну а сейчас мы реально рады, что у нас появились реальные сроки».




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