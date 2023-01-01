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Вокалист ADEMA: «Мы возвращаемся к истокам»



Вокалист ADEMA Ryan Shuck рассказал о новом альбоме группы:



«Мы все из одного грёбаного города. Мы все здесь выросли. Мы все взрослели и веселились вместе. Мы все играли вместе. Мы все из одного и того же дерьма. Нам нужно вспомнить и подумать о том, что сделало это таким особенным. Нам нужно вернуть ту атмосферу, которая у нас была. Это не значит, что нужно переписывать старую музыку, но это значит, что новый альбом будет звучать так, как будто он вышел после второго альбома [2003 года "Unstable"]. И я думаю, что с новыми песнями люди это осознают. Мы на самом деле возвращаемся к истокам того, что сделало ADEMA особенными».







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