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*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 30
*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 30
*Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роб... 24
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Adema

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|||| сегодня

Вокалист ADEMA: «Мы возвращаемся к истокам»



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Вокалист ADEMA Ryan Shuck рассказал о новом альбоме группы:

«Мы все из одного грёбаного города. Мы все здесь выросли. Мы все взрослели и веселились вместе. Мы все играли вместе. Мы все из одного и того же дерьма. Нам нужно вспомнить и подумать о том, что сделало это таким особенным. Нам нужно вернуть ту атмосферу, которая у нас была. Это не значит, что нужно переписывать старую музыку, но это значит, что новый альбом будет звучать так, как будто он вышел после второго альбома [2003 года "Unstable"]. И я думаю, что с новыми песнями люди это осознают. Мы на самом деле возвращаемся к истокам того, что сделало ADEMA особенными».




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