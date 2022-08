сегодня



Новое видео THE HU



"Black Thunder" part II, новое видео группы THE HU, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rumble Of Thunder", выходящего второго сентября на Better Noise Music:



01. This Is Mongol

02. YUT Hövende

03. Triangle

04. Teach Me

05. Upright Destined Mongol

06. Sell The World

07. Black Thunder

08. Mother Nature

09. Bii Biyelgee

10. Segee

11. Shihi Hutu

12. TATAR Warrior







