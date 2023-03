31 мар 2023



SERJ TANKIAN в новом видео THE HU



"Black Thunder (feat. Serj Tankian and DL of Bad Wolves)", новое видео группы THE HU, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Rumble Of Thunder: Deluxe Album, выходящего 30 июня на Better Noise Music







