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The Hu

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|||| 13 июл 2020

Документальный фильм от THE HU



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THE HU опубликовали документальный фильм "The Hu: Road To The Gereg", который был включен в выпущенный десятого июля делюкс-вариант альбома "The Gereg", включающий три переработанные версии старых песен вместе с Jacoby Shaddix (PAPA ROACH), Danny Case (FROM ASHES TO NEW) и Lzzy Hale (HALESTORM)и три акустических трека, "Shoog Shoog", "Yuve Yuve Yu" и "Shireg Shireg", в качестве бонус-треков.

Mongolian Rock Band THE HU Releases Special Film 'The Hu: Road To The Gereg'





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