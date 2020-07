13 июл 2020



Документальный фильм от THE HU



THE HU опубликовали документальный фильм "The Hu: Road To The Gereg", который был включен в выпущенный десятого июля делюкс-вариант альбома "The Gereg", включающий три переработанные версии старых песен вместе с Jacoby Shaddix (PAPA ROACH), Danny Case (FROM ASHES TO NEW) и Lzzy Hale (HALESTORM)и три акустических трека, "Shoog Shoog", "Yuve Yuve Yu" и "Shireg Shireg", в качестве бонус-треков.













