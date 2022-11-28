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The Hu

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28 ноя 2022 : 		 THE HU получили награду ЮНЕСКО

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26 ноя 2019 : 		 THE HU получат высшую награду своей страны
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|||| сегодня

THE HU получили награду ЮНЕСКО



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THE HU получили награду Юнеско “Artist For Peace” на церемонии в Париже и стали первыми музыкантами из рок/металл музыки, которые удостоились этого звания. Ранее награда была вручена таким артистам как Сeline Dion, Shirley Bassey, Sarah Brightman, Herbie Hancock, Marcus Miller и World Orchestra For Peace. Встретившись с группой во время своего официального визита в Монголию в августе этого года, генсек Audrey Azoulay отметила вклад The Hu в сохранение нематериального культурного наследия и их поддержку продвижения культурного разнообразия посредством музыки; эти качества созвучны с ценностями и работой ЮНЕСКО.

THE HU Become First-Ever Rock/Metal Group To Receive UNESCO вЂњArtist For PeaceвЂќ Designation; Ceremony Held In Paris




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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28 ноя 2022
Red One
Молодцы, ребята! Не сдались и получили награду. Главное музон хороший, а клипы не хуже рамштайна
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28 ноя 2022
Klawd Air
Блин, а реально классный у них музон. Молодчаги, монголы!:)
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28 ноя 2022
Hellg
А я думал Зе Ху из Великобритании и играют в ней Долтри и Таунсенд XD
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28 ноя 2022
Klawd Air
Hellg, я вообще думал, что монголы, это просто Ху, а британцы уже Зе Ху. А оказалось, что все Зе Ху. Ну, и оху.😅

просмотров: 449

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