THE HU получили награду ЮНЕСКО



THE HU получили награду Юнеско “Artist For Peace” на церемонии в Париже и стали первыми музыкантами из рок/металл музыки, которые удостоились этого звания. Ранее награда была вручена таким артистам как Сeline Dion, Shirley Bassey, Sarah Brightman, Herbie Hancock, Marcus Miller и World Orchestra For Peace. Встретившись с группой во время своего официального визита в Монголию в августе этого года, генсек Audrey Azoulay отметила вклад The Hu в сохранение нематериального культурного наследия и их поддержку продвижения культурного разнообразия посредством музыки; эти качества созвучны с ценностями и работой ЮНЕСКО.







