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The Hu

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Монголия выпустила монету в честь THE HU



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Национальный банк Монголии в честь группы THE HU выпустил серебряную и золотую монеты, дизайн которых доступен ниже.

В интервью в новом номере Metal Hammer участники группы выразили понимание того, что они представляют в мире весь монгольский рынок:

«Нелегко быть ледоколом, — признаёт мультиинструменталист Jaya, — идти по чьим-то стопам в большинстве случаев легче. Мы много работаем и гордимся тем, что именно мы прокладываем путь другим группам, которые придут за нами. Самое приятное, что за нами в Монголии поднимаются другие молодые люди. Мы вдохновляем их. Если усердно работать, то возможно всё. Если ты по-настоящему любишь и представляешь себе то, что делаешь, и работаешь для этого, то всё получится. Для нас это самое приятное»

«Эта пандемия дала нам столько перспектив и показала, что мир — одна семья, — добавляет Enkush, играющий на моринхуре. — Мы на планете все вместе, независимо от нашего возраста, нашей расы, нашей страны. Мы будем лелеять уроки, которые извлекли из этого события, и мы должны работать вместе, чтобы спасти наш мир.

В нашей музыке это тоже очень важное послание. Наша группа называется The Hu, что означает "человек". Мы выбрали это название из-за инклюзивного характера слова; эта музыка для каждого человека. Мы хотим объединить людей с помощью нашей музыки, чтобы мы могли вместе бороться с нашими вызовами. Когда мы вместе, мы сильны. Когда мы получим вакцину и вернём себе нормальную жизнь, это будет крупнейшим событием 2021 года!»

Mongolia Honours THE HU With Release Of Special Commemorative Coin



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