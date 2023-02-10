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*MEGADETH кинули автора обложки? 32
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 30
*Новое видео LIMP BIZKIT 28
*Потери в NERVOSA 24
*Не упусти кассету METALLICA! 18
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The Hu

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10 фев 2023 : 		 Вокалист ALICE IN CHAINS в новом видео THE HU

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Вокалист ALICE IN CHAINS в новом видео THE HU



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This Is Mongol (Warrior Souls)" , новое видео группы THE HU, доступно для просмотра ниже.

Temka: «Мы очень рады исполнить наш сингл " This is Mongol (Warrior Souls)" с William DuVall'ом. Он не только потрясающий вокалист, но и обладает уникальным ритмом и техникой исполнения, и его стиль соответствует нашей энергии и нашему горловому пению. Эта песня о душах воинов, которые находятся внутри нас, и ее цель — вдохновить вас и пробудить вашу душу. Мы надеемся, что всем понравится это произведение искусства!».

William DuVall: «Это был очень интересный и захватывающий эксперимент — сочинить и спродюсировать что-то, что оставалось бы в духе The Hu и в то же время резонировало с моими собственными представлениями. "Warrior Souls" — это свидетельство факта, что, независимо от того, откуда мы родом, в конечном итоге, мы все хотим одного и того же — процветать в своей эпохе, несмотря на все препятствия, стоящие перед нами, гордиться предыдущими поколениями и оставить достойное наследие для будущего. Я польщен этим сотрудничеством и очень горжусь результатом».

THE HU Release New Single / Video "This Is Mongol (Warrior Souls)" Featuring ALICE IN CHAINS Vocalist WILLIAM DUVALL




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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10 фев 2023
Вашингтон Ирвинг
Моршенштерн с телекастером - теперь я видел всё.
10 фев 2023
gravitgroove
Ждём вступление Монголии в НАТО. Первая подкормка уже произошла.

просмотров: 166

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