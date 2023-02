сегодня



Вокалист ALICE IN CHAINS в новом видео THE HU



This Is Mongol (Warrior Souls)" , новое видео группы THE HU, доступно для просмотра ниже.



Temka: «Мы очень рады исполнить наш сингл " This is Mongol (Warrior Souls)" с William DuVall'ом. Он не только потрясающий вокалист, но и обладает уникальным ритмом и техникой исполнения, и его стиль соответствует нашей энергии и нашему горловому пению. Эта песня о душах воинов, которые находятся внутри нас, и ее цель — вдохновить вас и пробудить вашу душу. Мы надеемся, что всем понравится это произведение искусства!».



William DuVall: «Это был очень интересный и захватывающий эксперимент — сочинить и спродюсировать что-то, что оставалось бы в духе The Hu и в то же время резонировало с моими собственными представлениями. "Warrior Souls" — это свидетельство факта, что, независимо от того, откуда мы родом, в конечном итоге, мы все хотим одного и того же — процветать в своей эпохе, несмотря на все препятствия, стоящие перед нами, гордиться предыдущими поколениями и оставить достойное наследие для будущего. Я польщен этим сотрудничеством и очень горжусь результатом».







