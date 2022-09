сегодня



Новое видео GOTHMINISTER



"This Is Your Darkness", новое видео группы GOTHMINISTER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с альбома "Pandemonium", выходящего 21 октября на AFM Records.



"This Is Your Darkness" — это второй из трех запланированных видеороликов, рассказывающих историю "Пандемониума", где армия "нежити" продолжает шествовать в своем злом королевстве в поисках новых душ, а сам Готминистр ведет разведку со сторожевой башни, читая "молитвы" по книге зла".



Это трек с нового альбома группы Pandemonium, который будет выпущен 21 октября на AFM Records. Со своим захватывающим дебютом «Gothic Electronic Anthems» в 2003 году главный "гот-министр" Бьорн Александр Брем штурмом покорил мрачную музыкальную сцену, выпустив на волю гром кромешной магии. Мощные металлические риффы неустанно маршируют рука об руку с могучими оркестровыми и небесными хоровыми партиями, а сам мастер раскрывает свой поразительный диапазон вокального искусства, поднимаясь из глубочайших готик-подземелий до высших сфер огненного рока. http://www.gothminister.com







