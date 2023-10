сегодня



Новое видео GOTHMINISTER



Battle of the Underworlds, новое видео группы GOTHMINISTER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Pandemonium II: The Battle Of The Underworlds". Релиз нового альбома норвежцев намечен на 2024 год на лейбле AFM Records.







