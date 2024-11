сегодня



Новое видео GOTHMINISTER



"Tonight", новое видео группы GOTHMINISTER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового ЕР Get the Tonight:



"Tonight"

"We Are The Heroes"

"We Come Alive" (In The End Original version)

"Creepy Shadows"







