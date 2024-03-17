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*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 27
*Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen 19
*BURTON C. BELL представил первое видео 19
*Видео с выступления DAVID ELLEFSON 18
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Gothminister

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Новое видео GOTHMINISTER



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"One Dark Happy Nation", новое видео группы GOTHMINISTER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с альбома "Pandemonium II: The Battle Of The Underworlds", выходящего 3 мая 2024 года на AFM Records.

Новый диск станет музыкальным и концептуальным продолжением своего предшественника от 2022 года "Pandemonium". Все песни для альбома написал фронтмен GOTHMINISTER Brem, он же выступил в роди продюсера. Сведение выполнил Henning Verlage (Unheilig, Eisbrecher), а мастеринг был доверен норвежскому звукоинженеру Morten Lund (работал с Morten Harket из A-ha).




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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17 мар 2024
n
nabuhlo
Клавишник-зомбарь ппц потешный.
Эти челы мне заходят, кстати. Через все 2000-е и 10-е протащили свою "готишную" телегу ни разу не встряв особо. Уважаемо.

просмотров: 185

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