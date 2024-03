сегодня



Новое видео GOTHMINISTER



"One Dark Happy Nation", новое видео группы GOTHMINISTER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с альбома "Pandemonium II: The Battle Of The Underworlds", выходящего 3 мая 2024 года на AFM Records.



Новый диск станет музыкальным и концептуальным продолжением своего предшественника от 2022 года "Pandemonium". Все песни для альбома написал фронтмен GOTHMINISTER Brem, он же выступил в роди продюсера. Сведение выполнил Henning Verlage (Unheilig, Eisbrecher), а мастеринг был доверен норвежскому звукоинженеру Morten Lund (работал с Morten Harket из A-ha). http://www.gothminister.com







+1 -0



( 1 ) просмотров: 185