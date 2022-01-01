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*BRUCE DICKINSON — о группис 20
*MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,... 13
*ANDY LA ROCQUE: «KING DIAMOND точно работает над альбомом!» 12
*Бывшим участникам MEGADETH нет никакого дела до реакции DAVE... 10
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Gothminister

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Новое видео GOTHMINISTER



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"Demons", новое видео группы GOTHMINISTER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Pandemonium", который будет выпущен 21 октября на AFM Records.

«В новом сингле смешаны типичные для GOTHMINISTER элементы — тяжёлые гитары, драйвовый ритм, рычащий мелодичный вокал и даже потустороннее оперное пение, — комментирует идейный вдохновитель группы, Бьорн Александр Брем. — Когда я сочинял эту песню, я представлял себе странный тёмный клуб, взлетающий вверх танцпол с кучей фриков на нём и главного героя, пьющего в баре, чтобы справиться со своими внутренними демонами».

«В "Pandemonium" мы рассказывали историю падения злого короля и его города и появление нового правителя. В "This is your darkness" Готминистр проводил разведку со своей сторожевой башни, пока армия мёртвых искала новые души для завоевания. В "Demons" мы возвращаемся назад во времени и обнаруживаем, что злой король из "Пандемониума" в прошлом тоже был нормальным человеком, который бросал вызов жестокой магии своего предшественника».




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