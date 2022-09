сегодня



Новое видео GOTHMINISTER



"Demons", новое видео группы GOTHMINISTER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Pandemonium", который будет выпущен 21 октября на AFM Records.



«В новом сингле смешаны типичные для GOTHMINISTER элементы — тяжёлые гитары, драйвовый ритм, рычащий мелодичный вокал и даже потустороннее оперное пение, — комментирует идейный вдохновитель группы, Бьорн Александр Брем. — Когда я сочинял эту песню, я представлял себе странный тёмный клуб, взлетающий вверх танцпол с кучей фриков на нём и главного героя, пьющего в баре, чтобы справиться со своими внутренними демонами».



«В "Pandemonium" мы рассказывали историю падения злого короля и его города и появление нового правителя. В "This is your darkness" Готминистр проводил разведку со своей сторожевой башни, пока армия мёртвых искала новые души для завоевания. В "Demons" мы возвращаемся назад во времени и обнаруживаем, что злой король из "Пандемониума" в прошлом тоже был нормальным человеком, который бросал вызов жестокой магии своего предшественника».







+1 -1



просмотров: 260