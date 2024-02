сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома GOTHMINISTER



GOTHMINISTER опубликовали обложку и трек-лист нового альбома Pandemonium II: The Battle Of The Underworlds", релиз которого намечен на лейбле AFM Records 3 мая:



"Battle Of The Underworlds"

"We Live Another Day"

"Creepy Shadows"

"One Dark Happy Nation"

"I Am The Devil"

"The Procession"

"I Will Drink Your Blood"

"Aftermath"

"Tonight"

"We Are The Heroes"

"Monostereo Creature"

"We Come Alive"







