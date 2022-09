сегодня



Видео с текстом от ELLEFSON-SOTO



ROAR! ROCK OF ANGELS RECORDS опубликовали официальное видео с текстом к новому треку ELLEFSON-SOTO "The Reason". Этот трек взят из нового альбома "Vacation In The Underworld".







