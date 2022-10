сегодня



Видео с текстом от ELLEFSON-SOTO



ROAR! ROCK OF ANGELS RECORDS опубликовали официальное видео с текстом к новому треку ELLEFSON-SOTO "S.T.N.". Этот трек взят из нового альбома "Vacation In The Underworld", выход которого намечен на 11 ноября.



Трек-лист:



01. Vacation In The Underworld

02. Like A Bullet

03. Sharpen The Sword

04. The Reason

05. S.T.N.

06. The Revolution

07. Celebrity Trash

08. Live To Die Another Day

09. The Day Before Tomorrow

10. Hercules

11. Rise To Win

12. Out Of The Blue (Bonus Track)

13. Lone Star (Bonus Track)

14. Writing On The Wall (Bonus Track)







