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DAVID ELLEFSON и JEFF SCOTT SOTO в ELLEFSON-SOTO



Кавер-версия композиции RIOT "Swords & Tequila", записанная новой группой ELLEFSON-SOTO, основу которой составляют басист MEGADETH David Ellefson и вокалист SONS OF APOLLO Jeff Scott Soto, доступна для прослушивания ниже. Этот трек был выпущен в цифровом варианте на Combat Records. Продюсерами материала были David Ellefson и Andy Martongelli, за сведение отвечал Alessio Garavello, а мастеринг проводил Maor Appelbaum, Los Angeles, California.



В записи композиции принимали участие:



David Ellefson — бас;

Jeff Scott Soto — вокал;

Andy Martongelli — вокал и ритм-гитара;

Paolo Caridi — барабаны;

Rick Hughes — вокал (на "Swords & Tequila").







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