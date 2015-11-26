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Ellefson-Soto

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DAVID ELLEFSON и JEFF SCOTT SOTO в ELLEFSON-SOTO



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Кавер-версия композиции RIOT "Swords & Tequila", записанная новой группой ELLEFSON-SOTO, основу которой составляют басист MEGADETH David Ellefson и вокалист SONS OF APOLLO Jeff Scott Soto, доступна для прослушивания ниже. Этот трек был выпущен в цифровом варианте на Combat Records. Продюсерами материала были David Ellefson и Andy Martongelli, за сведение отвечал Alessio Garavello, а мастеринг проводил Maor Appelbaum, Los Angeles, California.

В записи композиции принимали участие:

David Ellefson — бас;
Jeff Scott Soto — вокал;
Andy Martongelli — вокал и ритм-гитара;
Paolo Caridi — барабаны;
Rick Hughes — вокал (на "Swords & Tequila").

DAVID ELLEFSON And JEFF SCOTT SOTO Launch New Project ELLEFSON-SOTO





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

resurgamresponses


24 мар 2021, 21:02		классный каверок. Дэйви в форме да и джеф кричит путем

grgr


24 мар 2021, 21:36		отстой полнейший, не позорились бы лучше

KillTimer


24 мар 2021, 22:06		А мы-то думали, кто там, в ELLEFSON-SOTO?

CosmicBear


24 мар 2021, 22:18		А как же группа Ellefson ?


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