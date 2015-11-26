DAVID ELLEFSON и JEFF SCOTT SOTO в ELLEFSON-SOTO

Кавер-версия композиции RIOT "Swords & Tequila", записанная новой группой ELLEFSON-SOTO, основу которой составляют басист MEGADETH David Ellefson и вокалист SONS OF APOLLO Jeff Scott Soto, доступна для прослушивания ниже. Этот трек был выпущен в цифровом варианте на Combat Records. Продюсерами материала были David Ellefson и Andy Martongelli, за сведение отвечал Alessio Garavello, а мастеринг проводил Maor Appelbaum, Los Angeles, California.
В записи композиции принимали участие:
David Ellefson — бас;
Jeff Scott Soto — вокал;
Andy Martongelli — вокал и ритм-гитара;
Paolo Caridi — барабаны;
Rick Hughes — вокал (на "Swords & Tequila").
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